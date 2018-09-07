По замыслу учений злоумышленники совершили ряд тяжких преступлений в областном центре и скрылись в одном из зданий, расположенных в сельской местности. Поисковые группы установили их местонахождение и блокировали район.

Бойцы ОМОН провели штурм захваченного здания и нейтрализовали двух вооруженных преступников. Еще двоих членов условной преступной группы, попытавшихся скрыться на автомобиле, бойцы специального отряда быстрого реагирования задержали в ходе преследования.

На выполнение поставленных задач бойцам спецназа Росгвардии потребовались считанные секунды.

Саперы инженерно-технического отделения ОМОН отработали действия по ликвидации угрозы взрыва. Условное самодельное взрывное устройство специалисты обнаружили и уничтожили.

При подведении итогов руководитель занятий врио начальника Управления Росгвардии по Оренбургской области полковник Павел Неверов отметил, что в ходе занятий совершенствовались вопросы оперативности и слаженности действий личного состава.

— Подразделения продемонстрировали высокий уровень организации, слаженность действий сотрудников в составе подразделений, хорошую профессиональную и морально-психологическую подготовленность к выполнению задач, — отметил полковник Павел Неверов.

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