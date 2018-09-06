В связи с окончанием купального сезона с 1 сентября официально закрыты два городских пляжа. С 1 июня по 31 августа жители и гости города посещали традиционный пляж на Беловке – в районе пешеходного моста через реку Урал и новое место для купания на Марсовом поле – в районе ул. Красная Площадь.

Перед началом купального сезона на городских пляжах была проведена подготовительная работа: обновлен песок, установлены малые архитектурные формы, водолазами проверена акватория реки, получено положительное заключение Роспотребнадзора по состоянию воды и песка на данной территории. Усиленно готовились и спасатели, отрабатывая навыки спасения людей.

Начальник поисково-спасательной службы города Оренбурга Сергей Дубницкий рассказал, что в Оренбурге на двух муниципальных пляжах за купальный сезон произошло 18 происшествий, в результате которых спасено 23 человека, жертв нет.

На протяжении купального сезона-2018 представителями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Оренбургской области, городской службы спасателей, сотрудниками отдела по делам ГО и ЧС по Южному и Северному округам Оренбурга проводились регулярные рейды по выявлению несанкционированных мест для купания на территории города Оренбурга. С отдыхающими проводились профилактические беседы, вручались памятники по предупреждению несчастных случаев на воде.

«Мероприятия по пропаганде и обеспечению безопасности горожан проводились в том числе и в школьных и дошкольных учреждениях. В случае выявления в местах купания несовершеннолетних оренбуржцев оповещались их родители», — подчеркнул Сергей Дубницкий.