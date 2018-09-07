7 сентября гостем Международного молодежного образовательного форума «Евразия» стала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что такие мероприятия, как форум «Евразия» важны для молодежи.

— Здесь, в Оренбурге, озвучиваются актуальные, в том числе, острые вопросы участниками из разных стран. Сюда приехали неслучайные люди с конкретными задачами. Многие вопросы поставлены на форуме впервые. И решение многих из них есть, в том числе, благодаря тем ресурсам, которые аккумулирует форум «Евразия». На одной площадке «Евразии» мы слышим голос молодежи из многих стран, и самое главное, чтобы мы сделали практические выводы, чтобы появились новые проекты. Это очень важно, что у них есть возможность не просто высказаться по конкретной теме, но и услышать друг друга, пообщаться. Здесь много молодых педагогов и студентов педвузов, все они не просто учат детей, они и сами – будущие родители. Нам важны их мнение, их предложения. Я уже очень многое отметила для себя, над чем мы обязательно будем работать, — сказала Анна Кузнецова.

В рамках площадки форума, рассказывая о работе ведомства, Анна Юрьевна подчеркнула, что в аппарате Уполномоченного по правам ребенка – «редкостная концентрация проблем детей», что вполне логично, учитывая направленность структуры. Однако, решая каждую проблему, сотрудники аппарата хотели бы добиться устранения первопричины.

С этой целью она обратилась к аудитории с просьбой рассказать, какой они видят в будущем свою семью и что нужно сделать, чтобы жизнь этой семьи была полноценной, какие проблемы нужно решать уже сейчас. Обсуждались вопросы поддержки семей с детьми.

— На самом деле помощь детям – это не только пособия. Есть различные формы социальной поддержки семьи с детьми: материнский капитал, различные виды льгот, выдача сертификатов на жилье и предоставление земельных участков для строительства дома, — пояснила Анна Кузнецова. — Решение иметь детей – своих или приемных – не зависит от размера пособия, а исключительно от желания заботиться, любить, помогать. Взрослые должны быть навигатором для ребенка. Без этого он теряется. Это хорошо видно на примере выпускников детских домов, — пояснила уполномоченный. По ее словам, иногда лучше помочь семье устроить ребенка в детский сад, чтобы мама могла выйти на работу и зарабатывать гораздо больше величины пособия.

Интересным был вопрос о воспитательной роли школы. Анна Кузнецова напомнила, что в законе об образовании у школы прописаны две основные функции: воспитание и образование. Но вторая почему-то во внимание берется гораздо реже.

— Буквально на днях состоится первое заседание специальной рабочей группы под руководством первого заместителя руководителя Рособрнадзора РФ, на котором будет принято решение о старте мониторинга воспитательных программ в школе, — сказала омбудсмен. – В данном случае речь не идет о мониторинге составленных программ как таковых – написать можно все. А о действенных проверках и разработках образовательных программ по воспитанию для педагогов и дополнительном обучении последних.

Анна Кузнецова согласилась с мнением молодых педагогов о том, что комнаты психологической разгрузки, возможность пообщаться с профессиональным психологом часто нужны не только детям, но и самим учителям.

Давая сравнительную характеристику различных программ для детей в регионах России, Анна Кузнецова отметила, что Оренбургская область одна из немногих, где сохранены коррекционные школы. По ее мнению, их закрытие во многих субъектах РФ вызвало множество серьезных проблем.

— У родителей обязательно должен быть выбор – обучать ребенка инклюзивно или дать ему возможность заниматься в специализированном учебном заведении, — подчеркнула гостья форума.

Анна Кузнецова призвала всех к самому главному – не оставаться равнодушными, когда речь идет о помощи детям: неважно разовая это помощь или масштабное мероприятие, организованное в селе, городе, области или стране.