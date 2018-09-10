Традиционные Дни немецкой культуры в Оренбурге стартуют на следующей неделе 17 сентября. Приуроченный ко дню рождения нашего земляка героя-антифашиста Александра Шмореля (святого Александра Мюнхенского) ежегодный цикл мероприятий Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» как всегда начнет в кинотеатре «Космос».

В 9.30 на торжественной общегородской церемонии стипендии имени студента медицины Шмореля, 75 лет назад казненного нацистами за распространение антигитлеровских листовок, получат четверо оренбургских студентов. Учрежденные по инициативе «Евразии» именные стипендии уже 18-й год подряд вручает мюнхенский фонд «Белая роза». На церемонию в Оренбург приедут сопредседатель фонда Маркус Шморель – племянник героя и член правления фонда «Белая роза», давний друг Оренбурга бригадный генерал бундесвера в отставке Винфрид Фогель.

Здесь же, в большом зале кинотеатра «Космос», после церемонии студентам оренбургских вузов, школьникам старших классов и всем желающим будет показан художественный фильм режиссера Денниса Ганзеля «Эксперимент-2: Волна» (Германия, 2008, 110 мин., возрастное ограничение 16+). В Дни немецкой культуры картина будет демонстрироваться на языке оригинала, но с русскими субтитрами.

В немецкой гимназии проводится специальный проект: в течение недели ученики будут изучать одну из политических систем по собственному выбору. Учитель Райнер Венгер (Юрген Фогель) хотел бы провести курс анархии, близкой ему по духу, но ему достается автократия. Пришедшие на занятие ученики не верят, что в современной Германии может быть установлена диктатура. Венгер начинает эксперимент, призванный показать, как легко можно манипулировать массами. Но в какой-то момент игра выходит из-под контроля, и теперь ее участникам предстоит дойти до конца и познать самую темную сторону диктатуры.

Фильм снят по книге Тодда Страссера «Волна», написанной по мотивам вышедшего в США в 1981 году одноименного фильма. В основе всех этих произведений – реальный эксперимент «Третья волна», проведенный учителем истории Роном Джонсом в городе Пало-Альто в Калифорнии.

Напомним, что фильм «Волна», снятый в 2008 году, впервые был показан в России ровно 10 лет назад также в рамках Дней немецкой культуры в Оренбурге. Уже позже, выйдя в российский прокат, он был дублирован и получил нынешнее название «Эксперимент-2: Волна».

В Дни немецкой культуры гости из Германии пообщаются с учащимися оренбургских вузов, а 18 сентября в 14.00 большая встреча, посвященная судьбе Александра Шмореля, пройдет в стенах Историко-мемориального музея В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района. Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» и мюнхенский фонд «Белая роза» представят там документальный фильм московских кинематографистов «Противостояние «Белой розы» (реж. Сергей Линцов, Россия, 2015, 26 мин., возрастное ограничение 12+).