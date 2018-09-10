33-летний рецидивист ограбил таксиста

Освободившись из мест лишения свободы, 33-летний житель Ташлинского района, решил заняться знакомым для него промыслом. Мужчина напал на таксиста, ударив несколько раз по лицу и отобрал у него 6 тысяч рублей.

Накануне суд приговорил рецидивиста к 2 с половиной годам лишения свободы которые он проведет в колонии строгого режима. После освобождения из мест лишения свободы, молодой человек будет ограничен в своём передвижении по России ещё 6 месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ташлинского района.