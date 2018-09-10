Участники «Евразии» оценили масштаб личности Виктора Черномырдина

Международный молодежный форум «Евразия» — это не только образовательная площадка. Этот масштабный проект знакомит представителей иностранных государств с культурными особенностями России в целом и Оренбуржья в частности. 9 сентября, в седьмой день форума молодые люди из Сирии, Ирана, Казахстана и Российской Федерации посетили уникальные достопримечательности Оренбуржья: Музей Черномырдина и Свято-Троицкую Симеонову Обитель Милосердия.

Сотрудники музея в Черном Отроге приготовили для участников «Евразии» специальную программу: выставку из цикла «Земля и земляки Черномырдина», мастер-классы. Кроме того, форумчане посмотрели экспозиции в процессе их создания.

Первоначально, когда музей только задумывался, речь шла о четырех экспозициях. По ходу строительства здания площадью 12 000 квадратных метров, количество экспозиций и выставок увеличилось до двенадцати. В настоящий момент из них готовы семь: «В.С. Черномырдин: путь в историю», «Кабинет Председателя Правительства», «Коллекция автомобилей», «Актовый зал райкома: колхозный миф», «Премьер вне кабинета», выставка «Сергей Степанов», «Библиотека и архив Черномырдина». Библиотека и архив действующие, ими может пользоваться любой желающий, одновременно это раздел экспозиции, где представлено несколько тематических выставок: фотографии «Черномырдин и книга», «Книги с дарственными надписями» (их в библиотеке около 400), а выставка «Тихий Дон» Черномырдина» рассказывает о приобретении и издании рукописи романа Михаила Шолохова при поддержке Виктора Черномырдина.

Экскурсия началась с показа произведений одного из классиков наивного искусства Сергея Степанова. Выбор сделан не случайно. Виктор Степанович хотел создать в Черном Отроге музей, посвященный родным местам: земле, людям, истории. Он считал, что музей должен служить инструментом развития и продвижения территории. А Сергей Степанов до 1959 года жил в селе Сюрюк, неподалеку от Черного Отрога, в 35-летнем возрасте переехал в Орск. Собрание Степанова в Музее Черномырдина начало формироваться с дара дочери художника – Любови Юдиной. В настоящее время в Музее хранится разнообразная коллекция живописи Степанова. Куратор выставки, доктор искусствоведения Алексей Лебедев, отобрал для показа часть картин на тему земного рая. Степанов, чье творчество вошло в мировую энциклопедию наивного искусства, любил родные места и часто изображал их.

Помимо выставки Сергея Степанова для гостей провели мастер-классы, связанные с местными ремеслами, показали экспозиций музея – готовых и тех, где еще идут работы.

Запоминающимся событием для форумчан стала акция «пояс Дружбы». Представители активной молодежи вместе сплели большой разноцветный пояс – символ добрых отношений между современными поколениями различных регионов России и других государств.

Созидательной энергией «Евразии» молодые люди поделились с дошколятами. Форумчане высадили десять елей на территории черноотрожского детского сада «Солнышко». Малыши поблагодарили гостей, пообещав ухаживать за этой «Аллеей Дружбы».

Следующей точкой маршрута стала Свято-Троицкая Симеонова Обитель Милосердия в Саракташе. Экскурсию для участников «Евразии» по храмовому комплексу провели священнослужители.

Обитель Милосердия зародилась в 1990 году из рядового сельского Покровского прихода. Один за другим здесь открывались приют для верующих пожилых людей, воскресная школа, Православная гимназия имени прп. Сергия Радонежского, первое в Оренбуржье Духовное училище (ныне закрыто в связи с учреждением Оренбургской духовной семинарии), швейная мастерская, просфорня-пекарня. При обители было организовано сестричество, а в 1999 году появились первые монашествующие.

С 1992 года настоятелем обители Николаем Стремским было воспитано 70 приемных детей, взятых из детских домов разных городов страны. Многие из них уже обзавелись собственными семьями.

Современная обитель – целый городок. А доминантой этого комплекса является 42-х метровый Свято-Троицкий собор. Это на треть уменьшенная копия Казанского собора в Оренбурге, разрушенного в 1932–1936 годы. И развитие Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия активно продолжается. 15 мая 2013 года был совершён молебен по случаю закладки нового здания пансионата для престарелых, нуждающихся в постоянном уходе, и одиноких матерей с детьми.

По благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина в День святых Царственных страстотерпцев в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был совершен чин освящения места под строительство храма в честь святых Царственных страстотерпцев и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской. Эта небольшая церковь была торжественно открыта 8 июля 2018 года.

В 2015 году в день празднования основания обители был открыт памятник святому равноапостольному князю Владимиру, который освятил митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин.

! Музей Черномырдина создается на родине Виктора Степановича, в селе Черный Отрог Оренбургской области, в соответствии с Указом Президента РФ Д.А. Медведева «Об увековечивании памяти В.С. Черномырдина» (2011 г.) и Распоряжением Президента РФ В.В. Путина «О дополнительных мерах по увековечиванию памяти В.С. Черномырдина» (2014 г.). Финансовую поддержку оказывает ПАО «Газпром».