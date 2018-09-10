Утром, 10 сентября, в Орске был обнаружен мертвый новорожденный мальчик, тело которого было завернуто в полиэтиленовый пакет.

Тело малыша обнаружили местные жители, они и сообщили о страшной находке полицейским.

По предварительной версии, местная жительница родила мальчика в домашних условия, после чего умертвила и отнесла на мусорку.

В настоящее время, женщина доставлена в медучреждение для оказания медицинской помощи.

Тем временем, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщили в ведомстве.

В ближайшее время судмедэксперты установят точную причину смерти малыша.