15 сентября на базе новотроицкого филиала МИСиС в рамках Школы предпринимательства состоится тренинг «Продвижение в интернете для малого и среднего бизнеса». На бесплатное обучающее занятие приглашаются все желающие.

На тренинге будут представлены широкие возможности digital для бизнеса, слушатели получат ответы на вопросы: нужен ли компании сайт и соцсети, как найти клиентов в интернете и продать свой товар или услугу, каков бюджет на продвижение в интернете. По окончанию мероприятия каждый участник сможет самостоятельно определить наиболее эффективные для своего бизнеса каналы продвижения.

Тренинг проведет Виктория Вирта, опытный эксперт по запуску и интернет-продвижению проектов, экс-топ-менеджер RuTube, ivi, МТТ, создатель журнала и сайта ДОМ-2, газеты «Москва: инструкция по применению», книг под брендами телеканала ТНТ, брендов IP-телефонии МТТ, основатель Академии интернет-резерва, автор книги Fast Love и серии аудиокниг из цикла «Успеть за 30 минут».

В рамках мероприятия желающие также смогут узнать подробности о самой Школе предпринимательства — совместной программе Металлоинвеста, Правительства Оренбургской области, администрации Новотроицка и НИТУ «МИСиС». Программа второй год работает на регулярной основе в коворкинге новотроицкого филиала МИСиС. Основная задача Школы – помогать жителям и предпринимателям Восточного Оренбуржья запускать и развивать собственные предпринимательские проекты. За время существования Школы ее участниками стали порядка ста человек, более тридцати из них разработали полноценные бизнес-проекты, большинство из которых уже успешно реализуется. Обучение в Школе бесплатное.

! Желающим попасть на тренинг, который пройдет с 10.00 до 16.00, и/или пройти обучение в Школе предпринимательства, необходимо зарегистрироваться онлайн: http://nf.misis.ru/shkola-predprinimatelstva или обратиться по адресу: ул. Фрунзе, 8 (Новотроицкий филиал МИСиС). Контакты для получения справочной информации: 8 (961) 907-59 09. еmail: shb_nov@misis.ru