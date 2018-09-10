Победители грантового конкурса «Сделаем вместе!» реализуют свои проекты в Новотроицке

В Новотроицке реализуются проекты грантового конкурса «Сделаем вместе!» компании Металлоинвест, которые стали победителями в 2018 году.

Из 49 инициатив, поданных на конкурс новотройчанами в этом году, грантовую поддержку получили 11 проектов. На эти цели Компания направила 1,5 млн рублей. Большинство из проектов-победителей уже реализуются в интересах горожан.

На базе Лицея №1 открылся молодежный медиацентр «Like» по бесплатному обучению подростков медийным профессиям журналиста, оператора, монтажера и т.п. со стажировкой в редакциях местных СМИ.

По инициативе активистов станции детского и юношеского туризма в детском лагере «Чайка» оборудована экстрим-трасса для проведения среди школьных команд квеста «Выжить в лесу».

Благодаря приобретенной в счет гранта амуниции юные участники клуба «Серебряные спицы» смогли преодолеть на велосипедах трассу в шестьсот километров и до конца сентября планируют покорить новый маршрут.

«Такие походы достаточно дорогое удовольствие, порядка 10 тысяч на ребенка, не каждая семья может потянуть, – комментирует руководитель проекта Дмитрий Буданцев. – Только благодаря полученным средствам гранта мы смогли осуществить нашу давнюю мечту и совершили велотур практически в полном составе».

Инициатива местного отделения Всероссийского общества инвалидов под названием «Пока едины, мы непобедимы» позволила ребятам с ограниченными возможностями здоровья ознакомиться с местными достопримечательностями и принять участие в патриотических мероприятиях.

В рамках проекта «Возможность» активистов Центра адаптивного спорта по развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья состоялась игровая программа на воде и Спартакиада, которая подготовила новотроицких параспортсменов к областным соревнованиям.

В аккермановской школе №2 на базе музея кино «Не хлебом единым» запущен проект «Студия анимационных фильмов». Два года назад музей был открыт благодаря победе в конкурсе. Теперь школьники смогут постичь здесь азы создания мультфильмов от идеи до готового продукта.

На развитие технического мышления и изобретательства нацелен проект «Арт-инжиниринг». С началом учебного года образовательный комплекс работает в Центре развития творчества детей и юношества.

На днях стартует проект «Вещеворот» по организации комиссионного использования вещей для оказания помощи нуждающимся гражданам.

В процессе запуска — проекты по созданию Детско-юношеской школы радиоэлектронного конструирования на базе Станции юных техников, и открытию кружка «Занимательная робототехника» для воспитанников Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

Активистами местного отделения организации «Российские студенческие отряды» среди горожан будут проведены командные соревнования по сбору мусора «ЭкоЛогично!» на загрязненных территориях неорганизованных зон массового отдыха.

«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс социально-ориентированных проектов, проводимый компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия с 2016 года. На грантовой основе оказывается поддержка проектам, направленным на повышение качества жизни в городе, расширение доступа жителей к образованию, культуре и спорту, развитие социального предпринимательства. С момента запуска программы в Новотроицке грантовую помощь Компании получили более тридцати социальных инициатив.