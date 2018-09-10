В Новотроицке вручили сертификаты победителям конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребенок»

В Новотроицке вручены сертификаты победителям грантового конкурса на лучшие здоровьесберегающие проекты. Конкурс в третий раз прошел в рамках корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

Награждение победителей третьего общегородского грантового конкурса прошло в рамках традиционного совещания новотроицких педагогов во Дворце металлургов. Сертификаты на получение грантов победителям вручил управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов.

«Металлоинвест традиционно оказывает новотроицким образовательным учреждениям адресную помощь и поддержку в рамках социально-экономического партнерства с регионом, — отметил Евгений Маслов. — Одним из важных направлений является программа «Здоровый ребенок». С 2016 года она действует в Новотроицке и помогает внедрять новые технологии в оздоровление дошколят, способствует обновлению материально-технической базы детских садов».

На конкурс было представлено 37 проектов новотроицких детских садов, Уральской здравницы и Центра комплексной ресоциализации граждан в номинациях «Марафон здоровья», «Раздвигая границы» и «Будь здоров». Экспертная комиссия определила 26 самых актуальных и проработанных, которые получили гранты Металлоинвеста и будут реализованы в течение нового учебного года. Фонд грантовой поддержки составил 2 млн рублей.

Программа «Здоровый ребенок» реализуется компанией «Металлоинвест» в рамках трехсторонних соглашений с регионами и городами присутствия. Нацелена на создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, привлечение новых знаний и социальных технологий работы с детьми и их семьями. За основу оценки результативности проектов берутся показатели физической подготовленности и медицинские показатели улучшения здоровья детей. За время реализации программы в Новотроицке с 2016 года для педагогов города проведено более десяти обучающих семинаров, отмечены грантами Металлоинвеста и успешно реализованы 35 проектов, еще 7 детских садов получили поощрительные выплаты на приобретение оздоровительного оборудования.