Жюри ежегодной областной литературной премии имени С.Т. Аксакова, учредителем которой выступает Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, озвучило имена победителей 2018 года.

В номинации «Лучшее художественно-публицистическое произведение (проза, поэзия, публицистика)» областную премию имени С.Т. Аксакова вручат автору книги «Тень Бехистунга» Арсену Титову (Екатеринбург). В номинации «Лучшее художественное произведение для детей и юношества (проза и поэзия)» обладателем литературной премии станет Вячеслав Моисеев (Оренбург) с книгой «Степная крепость. Путешествия в историю Оренбуржья».

В литературном конкурсе приняли участие более 40 авторов. На рассмотрение жюри было представлено 46 произведений, в том числе 38 художественно-публицистических работ и 6 книг для детей и юношества.

Победители творческого конкурса будут награждены на фольклорно-литературном празднике «Аксаковская осень», который состоится 22 сентября этого года в музее-усадьбе знаменитого писателя в селе Аксаково Бугурусланского района.