Еще десять кандидатов подали документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Оренбурга.

Первый заместитель Главы Оренбурга Сергей Николаев стал одиннадцатым кандидатом на конкурсе по отбору кандидатур на должность нового Главы.

Также сегодня подал документы педагог дополнительного образования в Оренбургском президентском кадетском училище Ефим Николаевич Долгов. Еще один новый кандидат – директор ООО «МегаПэт» Григорий Викторович Илюхин.

Четырнадцатым кандидатом на пост Главы Оренбурга стал заместитель директора по развитию и связям с общественностью Производственной компании «Живая планета» Дмитрий Александрович Кушнеренко. Также документы для участия в конкурсе сегодня подала президент ОРОО «Отцы и дети» Марина Александровна Крылова.

Глава Северного округа Оренбурга Сергей Викторович Чуфистов также подал полный пакет документов для участия в конкурсе.

Также новыми кандидатами стали временно не работающие Валерий Александрович Телеш и Павел Васильевич Кретов. В числе подавших сегодня полный пакет документов и мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Александрович Кальнишевский.

Еще одной женщиной, принимающей участие в конкурсе, стала председатель ОРОО «Обеспечение безопасности дорожного движения», одна из учредителей ОНФ в Оренбургской области Ирина Викторовна Моргунова.

Всего на сегодняшний день сдали бумаги 20 кандидатов на пост Главы областного центра.

Напомним, что прием документов ведется ежедневно с 10:00 до 13:00. Завершится он завтра, 22 ноября.

Подробную информацию о конкурсе любой желающий может получить на официальном портале города orenburg.ru.