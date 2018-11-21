В Оренбурге родители девятиклассников сдадут ЕГЭ по русскому языку и математике

24 ноября 2018 года в МОАУ «СОШ № 87» (ул. Карпова, 1/2; тел. 43-67-79) родители выпускников 9-х классов школ Оренбурга сядут за парты, чтобы написать ОГЭ по русскому языку и математике. На сегодняшний день заявили о своем желании участвовать 133 родителя по русскому языку и 139 – по математике.

Принять участие в акции может любой родитель выпускников 9-х классов школ города Оренбурга. Для этого необходимо обратиться в общеобразовательную организацию по месту обучения ребенка, написать заявление, ознакомиться с порядком проведения, получить уведомление о месте и времени проведения акции.

В акции «Родители сдают ЕГЭ», организованной на базе «СОШ № 68» 17 ноября, приняли участие 119 человек (по математике) и 113 человек (по русскому языку). Из них выполнили работу полностью и сдали на проверку 18 родителей выпускников 11-х классов (по математике) и 12 — по русскому языку.

Результаты будут известны 27 ноября. Их можно будет получить в запечатанном конверте в образовательной организации, в которой обучается выпускник.