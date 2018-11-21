29 ноября в 12:00 в Областной библиотеке им. Н.К. Крупской состоится встреча с оренбургским поэтом Виталием Молчановым (12+).

Встреча имеет поэтическое название «Свет побеждает тьму». Поэт, директор Областного дома литераторов им. С. Т. Аксакова, председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей Виталий Молчанов расскажет о том, как пришел в литературу, прочитает любимые стихотворения, поделится планами на будущее.

Читателям и коллегам по писательскому цеху известный литератор представит новый сборник стихов «Свѣтъ». В книгу вошли стихи, написанные им в последние годы. Многие из них публиковались в «толстых» литературных журналах, альманахах, коллективных сборниках и газетах.

Виталий Молчанов – лауреат российских и международных литературных премий, автор поэтических сборников «Я не умею на бумаге врать», «Про лешего и не только», «В конверте неба», «Фрески».