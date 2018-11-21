Более 150 оренбуржцев сегодня приняли участие в обсуждении главного финансового документа региона. В рамках публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были озвучены основные параметры, прогнозируемые на трехлетний период.

По мнению председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Сергея Грачева, оренбуржцы имеют право знать, на какие цели и в каком объеме расходуются бюджетные средства.

– Именно формат публичных слушаний позволяет обстоятельно, открыто обсудить с оренбуржцами проект бюджета, выслушать предложения, замечания и внести при необходимости нужные коррективы. Такая форма работы очень важна, потому что бюджет Оренбургской области – это главный финансовый документ, от содержания и исполнимости которого зависит развитие не только бюджетной сферы, но и во многом развитие региона в целом.

Открывая заседание, спикер регионального парламента отметил ряд особенностей бюджета следующего года.

– Во-первых, проект областного бюджета в первую очередь ориентирован на решение задач, поставленных Президентом в майском Указе. Новация этого бюджета – национальные проекты, которые будут реализованы в области демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, культуры. Во-вторых, увеличивается его общий объем по сравнению с 2018 годом. Сейчас он планируется на уровне 81,7 млрд рублей, но возможно, что ко второму чтению возрастет еще на 6 миллиардов, – подчеркнул Сергей Грачев.

В целом участники публичных слушаний оценили бюджет на 2019 год как реалистичный, бездефицитный, сбалансированный и социально-ориентированный.

Предложения оренбуржцев, озвученные на публичных слушаниях, будут обсуждаться в профильных комитетах, на рабочих встречах. Не исключено, что часть из них войдет в итоговый финансовый документ.

Первое чтение проекта областного бюджета пройдет уже 29 ноября.