10 ноября в 11:00 в Доме культуры «Машиностроитель» города Бузулука начнется музыкальный фестиваль «Гармонь живет – душа поет» (6+), посвященный памяти бузулукского баяниста Павла Мишина.

Самобытного музыканта Павла Мишина знали и любили поклонники хорошей песни не только в городе Бузулуке и Бузулукском районе, но и по всему Оренбуржью.

Талантливый баянист многие годы работал в сфере культуры, был аккомпаниатором хоровых коллективов, сам сочинял песни. Мишина уважали за преданное служение искусству и любовь к музыке. По-доброму подшучивали над ним, что он «родился с гармонью в руках».

Первый фестиваль «Гармонь живет – душа поет» памяти бузулукского музыканта состоялся в ноябре прошлого года. Музыкальный праздник в Доме культуры «Машиностроитель» собрал мастеров игры на народных инструментах и любителей хорового пения из разных уголков западного Оренбуржья.

В программе второго фестиваля — выступления ансамблей народных инструментов, гармонистов, баянистов, а также вокальных коллективов из Бузулука и сел Бузулукского района