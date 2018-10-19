20 октября 2018 года в Центре дзюдо пройдёт «Семейное дзюдо» (6+).

Центр дзюдо приглашает родителей и их детей на семейные тренировки выходного дня по дзюдо. Уникальная и очень полезная программа «Семейное дзюдо выходного дня» — это отличный способ провести время со своей семьёй в прекрасной обстановке, получая заряд бодрости и энергии, положительные эмоции и чудесные впечатления. Занятия проходят по субботам 10:00 – 11:00ч.

В субботу 20 октября 2018 года пройдёт очередное «Семейное дзюдо». В тренировке примут участие Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев; Президент Федерации дзюдо Оренбургской области, депутат Оренбургского городского Совета Игорь Абдульманов и директор Центра дзюдо Вячеслав Тутик. Тренировочный процесс проведут тренеры Центра дзюдо: Евгений Палкин — Мастер спорта по дзюдо, серебряный призер Кубка мира (Марсель, Франция), бронзовый призер первенства Европы (София, Болгария) и Игорь Шибалов – Мастер спорта по дзюдо, победитель Кубка России, бронзовый призер первенств России среди юниоров, многократный призер Кубков Европы.

Всех, кто хочет принять участие ждут по адресу: г.Оренбург, ул. Новая 17/1, Центр дзюдо. Начало тренировки — 10:00.