Накануне в Оренбурге прошёл очередной межведомственный рейд по выявлению мест несанкционированной торговли. В нем приняли участие представители Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, отдел потребительского рынка по Ленинскому району администрации Южного округа, ИФНС по Ленинскому району, МУ МВД России «Оренбургское» и МКУ «Оренбургторгсервис».

Важно отметить, что количество объектов несанкционированной торговли в городе с каждым годом сокращается. Но тем не менее, до сих пор в Оренбурге функционируют десятки незаконных точек.

— Такие рейды проводятся регулярно. Вопрос несанкционированной торговли находится на особом контроле. В Оренбурге созданы комфортные торговые условия как для покупателей, так и для продавцов. Существуют специально отведенные места, где необходимо реализовывать свою деятельность. Не нужно превращать наш город в один большой рынок, — отмечает первый заместитель Главы Южного округа, председатель административной комиссии по Ленинскому району Дмитрий Корнев.

Одной из таких несанкционированных площадок для торговли стала площадка по адресу: проспект Гагарина 48/3, в районе подземного перехода. Продавец осуществлял торговлю текстильной продукцией. Еще одна несанкционированная площадка расположилась по адресу: проезд Промысловый, 4. Продавец осуществлял «предпринимательскую» деятельность по продаже бахчевой продукции практически на земле и в антисанитарных условиях.

— Наша основная цель в ходе данного рейда — выявление и пресечение незаконной реализации продукции небезопасной в фитосанитарном отношении. Мы проверяем плодоовощную продукцию и ее фитосанитарное состояние. К сожалению, на большинстве незаконных точек торговли у продавцов отсутствуют документы, подтверждающие законность ввоза на территорию Российской Федерации. Основная угроза, которая создается такой продукцией — проникновение и распространение вредителей, болезней и карантинных сорняков, не зарегистрированных на территории нашей области, — об этом рассказал начальник отдела внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Алексей Колесников.

В результате рейда изъято весовое оборудование, составлены протоколы об административных правонарушениях, с участниками несанкционированной торговли проведена разъяснительно-профилактическая беседа о недопустимости осуществления торговой деятельности без разрешительных документов, а также их пригласят на окружную административную комиссию.

Межведомственная работа по выявлению мест несанкционированной торговли будет продолжена.