Начиная с 27 октября в Оренбургском госуниверситете ждут тех, кто мечтает поступить в ведущий вуз Оренбуржья.

Каждую неделю в определенный день и специально отведенное время у школьников будет возможность побывать на всех факультетах головного вуза и в его институтах – аэрокосмическом и менеджмента.

Преподаватели и студенты познакомят будущих абитуриентов с правилами приема, направлениями подготовки и специальностями, экзаменами, необходимыми для поступления, и расскажут о потенциальных местах трудоустройства выпускников.

Представители студенческого самоуправления расскажут, чем живет студгородок в свободное от учебы время, познакомят с правилами проживания в общежитиях и возможностями реализации в многочисленных кружках, секциях, творческих коллективах.

Каждый школьник, который побывает на Днях открытых дверей, откроет для себя целый мир Оренбургского государственного университета и поймет, что он тоже может стать членом этой большой и дружной студенческой семьи.

Первым двери для будущих абитуриентов распахнет факультет гуманитарных и социальных наук 27 октября в 12.00 в 20-м корпусе ОГУ (ауд.20111). (12+)

Дни открытых дверей в Оренбургском государственном университете продлятся до 23 марта 2019 года. С графиком их проведения можно познакомиться на сайте osu.ru