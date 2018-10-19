Народный самодеятельный фольклорный ансамбль «Млада» (руководитель Елена Коземирова) основан в 2005 году при сельском Доме культуры с.Хоперское Саратовской области. Более чем за 10-летний период творчества коллектив стал дипломантом Межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле», международного фестиваля «Хрустальный ключ» и конкурсной программы в Астрахани «Живая вода».

Подлинная народная традиция, исконные песни русского фольклора и этнографические костюмы – визитная карточка «Млады».

В Оренбурге творческий ансамбль примет участие во Всероссийском конкурсе «Русская песня-2018», представив гостям и жителям степной столицы русские народные композиции. «Млада» выступит в возрастной группе от 18 до 30.

«Русская песня-2018» — конкурс с двадцатилетней историей, ежегодно в творческом состязании принимают участие народные коллективы и солисты из 7-10 субъектов РФ. За период существования межрегионального фестиваля в нем приняли участие более 300 коллективов из России и ближнего зарубежья.