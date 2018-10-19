19 октября в Оренбурге день большой осенней уборки. Коллективы предприятий и организаций, молодые и пожилые жители областного центра – участие в общегородском субботнике принимают тысячи оренбуржцев.

Идет посадка деревьев и кустарников, ликвидация стихийных свалок, очистка лесополос и ливневых канав от мусора, санитарная обрезка деревьев и другие виды работ.

Вместе со всем городом вышли на субботник и депутаты Оренбургского городского Совета. Со своими помощниками, коллективом аппарата Совета и работниками администрации Южного округа во главе с Артемом Гузаревичем они сегодня работали на улице Гаранькина.

Результат – 57 новых деревьев, высаженных вдоль одной из самых «молодых» городских дорог.

— Как когда-то старшее поколение горожан, наши родители, высаживали деревья на улице Чкалова и проспекте Гагарина, так сегодня и мы озеленяем молодой район нашего города, — отметил депутат Андрей Хавилов.

Саженцы для новых аллей выбирали не случайно.

— Это ясень, липа и клен — сорта, которые наиболее адаптированы для нашего степного края, — рассказал депутат городского Совета Александр Кузьмин.

— Этим деревьям теперь нужен только уход. Надеюсь, что все саженцы приживутся и весной порадуют своей зеленью. А через пару лет к радости жителей здесь будет настоящая аллея. Прогноз на снежную зиму позволяет надеяться, что недостатка влаги не будет, и саженцы хорошо приживутся, — добавил его коллега Артем Сафиуллин.

Традиции участия городских депутатов в субботниках уже много лет.

— И мы всегда стараемся не только подготовить город к зиме, но и создать задел на будущее, например, посадив новые деревья. Это объединяющая и очень правильная традиция, — уверена председатель городского Совета Ольга Березнева.