Извещатель спас жизнь маленькому ребенку

Утром 17 октября на пульт дежурной диспетчерской службы 26 пожарно-спасательной части поселка Саракташ поступило сообщение о том, что в ГБУЗ «Саракташская районная больница» был доставлен 4-летний ребенок, проживающий на улице Центральной села Екатериновка. У мальчика были термические ожоги лица, шеи, плеча, предплечья, обеих кистей рук.

В ходе проведения проверки по данному факту было установлено, что пострадавший ребенок воспитывается в многодетной семье, состоящей из 7 человек, из них 5 детей. Данная семья состоит на учете в комплексом центре социального обслуживания населения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также было установлено, что ребенок, находясь в своем доме без присмотра взрослых, устроил игру со спичками, в результате чего произошел поджог шторы на окне дома. В момент возникновения пожара мать ребенка занималась делами по хозяйству на территории частного домовладения. В результате срабатывания в жилом доме автономного дымового пожарного извещателя, она узнала о пожаре и смогла спасти жизнь ребенка и потушить возгорание самостоятельно.

После данного происшествия ребенок был доставлен в Екатериновский ФАП, откуда он был переведен в ГБУЗ «Саракташская районная больница» после чего, ребенок был доставлен в ожоговый центр ГБУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Оренбурга.

В результате неосторожного обращения с огнем несовершеннолетний ребенок получил вред здоровью средней тяжести. В настоящее время состояние ребенка характеризуется как стабильное.

Автономный дымовой пожарный извещатель данной семье был установлен в рамках межведомственной профилактической акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 11 ноября 2017 года администрацией МО Каировский сельсовет Саракташского района. Кроме того 1 августа 2018 г. членами рабочих групп МО Каировский сельсовет семье ребенка была вручена памятка о соблюдении требований пожарной безопасности в жилье.

С начала проведения межведомственной профилактической акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» на территории Оренбургской области установлено 32 502 автономных дымовых пожарных извещателей, произведен ремонт печного и газового оборудования и электропроводки в 2 579 жилых домах.

Проводимая работа в рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» уже имеет положительные результаты. Благодаря срабатыванию автономных дымовых пожарных извещателей за время проведения акции спасены жизни 42 человек, в их числе 29 детей.