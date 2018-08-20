Врачу Александровской больницы грозит 4 года тюрьмы за смерть пациента

Один из врачей ГБУЗ «Александровская РБ» обвиняется в неоказании помощи больному, что повлекло по неосторожности смерть последнего.

Как было установлено органами предварительного расследования врач допустила промедление с введением наркотических анальгетиков больному, не назначила проведения необходимых исследований внутренних органов, провела неполную диагностику больного, при этом без уважительных причин оставила без помощи больного, который находился в опасном для жизни и здоровья состоянии.

Прокуратурой Александровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено в Александровский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 124 УК РФ, инкриминируемой обвиняемой, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.