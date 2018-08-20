От Италии до Чада: Оренбургский медуниверситет собрал молодых медиков с разных континентов

В Оренбурге состоялось открытие программных мероприятий I Молодежного международного научно-практического Летнего университета «Профилактическая и персонализированная медицина».

Его организатором стал Оренбургский государственный медицинский университет при поддержке Областной станции переливания крови, Областного центра медицинской профилактики. Подобное мероприятие в Приволжском федеральном округе проводится впервые.

ОрГМУ собрал в своих стенах студентов, аспирантов, ординаторов, молодых специалистов и ведущих ученых 13-ти стран: России, Армении, Белоруссии, Ганы, Италии, Индии, Йемена, Казахстана, Кении, Китая, Нигерии, Таджикистана, Чада. Общее количество участников – более 200 человек.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова, министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова, заместитель председателя Законодательного собрания области Олег Димов, руководитель комитета по здравоохранению ЗС области Татьяна Шукурова.

Вера Баширова от имени губернатора Юрия Берга поприветствовала собравшихся на гостеприимной оренбургской земле и поздравила с началом ответственного и масштабного мероприятия.

– Молодежный международный научно-практический Летний университет проводится впервые. Без сомнения, это знаковое явление не только для Оренбургского края, но и для России в целом. Надеюсь, что его проведение станет еще одной доброй традицией, – сказала вице-губернатор.

Вера Баширова отметила особую роль Оренбургского государственного медицинского университета в идее и организации Летнего университета.

– В настоящее время – это современный, динамично развивающийся классический вуз. Труды ученых Оренбургского государственного медицинского университета известны далеко за пределами России. Летний университет не только знакомит иностранных студентов с научными разработками, но и служит платформой для мультикультурного обмена, ведь участники приехали из более чем десяти стран, – подчеркнула Вера Баширова.

По словам Веры Башировой, это перекликается с идеями Международного молодежного образовательного форума «Евразия», который состоится в Оренбуржье с 4 по 10 сентября. В третий раз форум соберет 800 молодых людей из стран Евразийского континента, которых объединяет интерес к изучению русского языка, нашей истории и культуры.

Вице-губернатор пригласила гостей и участников Летнего университета стать партнерами в подобных совместных образовательных и научных проектах.

Поздравляя собравшихся с началом работы, Галина Зольникова заверила, что Оренбуржье готово поделиться опытом, показать все свои достижения, продемонстрировать современные медицинские площадки.

– Сегодня мы все будем учиться профилактике заболеваний. Медицина всегда была международной. Поэтому очень важно объединить усилия для сохранения здоровья, в борьбе за каждую жизнь! – отметила министр здравоохранения.

Плодотворной работы и возможности познакомиться с Оренбуржьем, узнать его ближе, а возможно, и полюбить пожелали участникам Олег Димов и Татьяна Шукурова.