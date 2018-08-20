В минувшую субботу в парке имени 50-летия СССР областного центра прошла двенадцатая акция «Маршрут здоровья», объединившая около сорока врачей разного профиля. Организаторы мероприятия — региональный минздрав, Областной центр медицинской профилактики и городская администрация.

С полудня до семи вечера волонтеры-медики приглашали горожан узнать больше о своем здоровье. Здесь были развернуты площадки: «Проверь свое зрение», «Пройди флюорографию», «Узнай о состоянии своего сердца и сосудов» и многие другие. С интересующим вопросом жители обращались к узким специалистам — эндокринологу, кардиологу, неврологу, онкологу, андрологу. Особый интерес вызвал пост, где можно узнать, не представляют ли опасность родинки — с помощью дерматоскопа образования на коже обследовали 358 человек. 16 человек, у которых обнаружены подозрения на злокачественную опухоль, получили необходимые рекомендации по дальнейшему обследованию.

Популярны среди населения были пост офтальмолога (обследование на патологию глаз прошли 120 человек), мобильный пункт маммографии (из 41 женщины 19 направлены на дообследование), а также передвижная станция флюорографии (из 138 человек, сделавших снимок – 16-ти порекомендовали пройти глубокое исследование)

С помощью кардиовизора 200 оренбуржцев проверили работу своего сердца, с диетологом 48 человек поговорили о здоровом питании, 75 табакозависимых с помощью смокелайзера узнали, какова концентрация угарного газа в их легких и получили рекомендации по отказу от курения.

Представители старшего поколения могли пообщаться с пока еще малознакомым им специалистом – гериатром, который, в частности, рассказал, как продлить активное долголетие.

На акцию приходили целыми семьями. Здесь были развернуты площадки по детскому здоровью. Принято свыше полутора сотен обращений родителей к педиатру, детскому неврологу, эндокринологу, гинекологу.

В рамках акции 100 оренбуржцев прошли экспресс-тест на ВИЧ (5 из них направлены на дообследование), а 77 горожан узнали свою группу крови и уровень гемоглобина, а также поговорили с иммунологом и аллергологом.

Врачи выслушивали каждого, рассказывали, как предупредить болезнь и куда обратиться за помощью. Рекомендации по профилактике рака молочной железы получили 67 женщин, по вакцинации и профилактике гриппа — 34 человека.

Всего акцию посетили 2877 жителей и гостей города.

Как отметила руководитель регионального минздрава Галина Зольникова, участие в акции профильных специалистов областного здравоохранения напрямую продиктовано наиболее значимыми заболеваниями – это новообразования, болезни сердца, заболевания легких, глаз.

— Профилактическая акция не заменяет поликлиническую работу; это одна из форм взаимодействия с населением, — уточнила министр. — Главная цель акции – привлечь внимание оренбуржцев к своему здоровью и выявить риски развития заболеваний. Практика показывает востребованность «Маршрута здоровья», причем не только в областном центре. В прошлом году медицинский десант выезжал в районы, в том числе Октябрьский, Александровский, Переволоцкий. Следующим адресом помощи станет Соль-Илецк, акция планируется в сентябре.

В ходе мероприятия многие горожане с удовольствием подключались к массовой зарядке. Особую атмосферу праздника здоровья задавали выступления творческих коллективов.