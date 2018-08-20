Жителей села Александровка ждет встреча с замечательным актером театра и кино Александром Тютиным. 27 августа он будет присутствовать на церемонии открытия кинотеатра после технического переоснащения.

Планируется, что Александр Тютин также проведёт творческий вечер в посёлке Новосергиевка.

В дни Международного кинофестиваля «Восток&Запад.Классика и Авангард» ежегодно проходят встречи знаменитостей с оренбуржцами. Актёры и режиссёры проводят мастер-классы, творческие встречи и премьеры не только в Оренбурге, но и отправляются в самые отдалённые города и посёлки нашего региона на автомобилях и вертолётах, собирая полные залы заинтересованных и благодарных зрителей.