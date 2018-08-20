В минувшие выходные на территории области открылся сезон охоты. Сотрудниками отделения лицензионно-разрешительной работы «Орское» при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по Оренбургской области, совместно с представителями «Оренбургохотводбиоресурс» с целью обнаружения фактов браконьерства и незаконного оборота охотничьего оружия проведены рейдовые мероприятия в Восточном Оренбуржье.

Отметим, что по результатам рейдов в охотничьих угодьях Кувандыкского и Гайского районов области среди любителей охоты нарушителей не выявлено. Охотники с уважением относятся к действующему законодательству и стараются его соблюдать.

Сотрудником «Оренбургохотводбиоресурс» к административной ответственности привлечен один рыбак, допустивший нарушение правил рыбной ловли.

Совместные рейды будут продолжены в течение всего периода охотничьего сезона. Росгвардия напоминает владельцам охотничьего оружия о необходимости строгого соблюдения правил перевозки и ношения оружия, правил обращения с оружием и боеприпасами.