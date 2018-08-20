20 августа в региональном минздраве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между министерством здравоохранения Оренбургской области и Оренбургской Епархией Русской православной церкви.

Министр здравоохранения области Галина Зольникова отметила необходимость объединения усилий для решения задач, стоящих перед обществом в сфере охраны здоровья. Она подчеркнула, что заключение Соглашения продиктовано высокой ответственностью за обеспечение физического и духовного здоровья людей, формирование высоких нравственных ценностей. Необходимо расширять потенциал здравоохранения через привлечение людей к участию в благотворительной деятельности и делах милосердия. При этом нужно соблюдать права пациентов, свободу совести и свободу вероисповедания.

Документ подписали руководитель регионального минздрава Галина Зольникова и митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.

В соответствии с Соглашением, при женских консультациях — с согласия пациента — психологами как представителями религиозных организаций Оренбургской Епархии будет осуществляться консультирование лиц, находящихся в кризисных ситуациях и планирующих прервать беременность.

Другой важный аспект взаимодействия сторон — сотрудничество по вопросам ухода за больными, нуждающимися в паллиативной помощи как на дому, так и в условиях стационара.

Соглашение также предусматривает взаимодействие в сфере оказания духовной и медико-социальной помощи лицам, страдающим алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, игроманией.

— Врачи творят великий подвиг сохранения человеческой жизни, живут по законам добра и милосердия, — отметил митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. — Будем соработничать! Есть тяжелобольные люди, есть те, кто оказался перед сложным выбором, попал в беду, и добрая поддержка, милосердные руки будут в помощь.