20 августа, губернатор Оренбургской области проинспектировал ход работ по строительству постоянной переправы через Урал у села Нижнеозерного Илекского района.

Пока у Нижнеозерного работает временный понтонный мост, наведенный военными по поручению главы региона. Рядом идут работы по возведению постоянной переправы, которая должна заменить старый мост, разрушенный во время ледохода весной нынешнего года.

Вопросы строительства губернатор обсудил на выездном совещании с министром строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александром Полухиным, директором Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрием Хусидом, депутатом Законодательного Собрания области Александром Коньковым, главой Илекского района Владимиром Карпенко и представителями строительно-монтажной организации.

На сегодня на левом берегу Урала продолжается строительство первых четырех мостовых опор, на которых полностью установлены металлические сваи. На первой опоре осуществляется армирование под предстоящие бетонные работы. К концу августа мостовики планируют смонтировать первый пролет будущего моста, для которого уже заготовлены шесть специальных пролетных плит. В целом для строительства моста требуется 96 пролетных плит, изготовление которых идет в плановом порядке.

Губернатор обратил внимание подрядчиков на сроки выполнения работ.

— Для скорейшего возведения моста надо рассмотреть все приемлемые варианты, в том числе – организацию аналогичной строительной площадки на правом берегу Урала, — сказал Юрий Берг.

Губернатор поручил ежедневно докладывать о ходе строительных работ, в том числе, в формате фотоотчетов.