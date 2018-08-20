XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» обещает интересные встречи

Площадками Международного кинофестиваля «Восток&Запад.Классика и Авангард» ежегодно становятся киноцентры и парки Оренбурга. Актёры и режиссёры проводят мастер-классы, творческие встречи и премьеры не только в Оренбурге, но и отправляются в самые отдалённые города и посёлки нашего региона, собирая полные залы заинтересованных и благодарных зрителей.

В этом году жителей села Александровка ждет встреча с замечательным актером театра и кино Александром Тютиным. 27 августа он будет участвовать в церемонии открытия кинотеатра после технического переоснащения. Планируется, что Александр Тютин также проведёт творческий вечер в Новосергиевке.

Второй год на фестивале проходит Театральный вечер. На XI «Востоке&Западе» в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького состоится спектакль «И снова с наступающим!» в исполнении Леонида Ярмольника и Николая Фоменко.

В качестве эксперимента пройдёт питчинг проектов «Молодое Оренбургское кино». Будут показаны работы-призёры Школы кино и телевидения областного центра.

В Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей состоится мастер-класс известного итальянского музыканта, продюсера, режиссёра, актёра, лауреата многих международных кинофестивалей Роберто Пискиутта (Пивио).

В дни фестиваля пройдёт интересное для оренбуржцев событие: народный кастинг актёров Оренбургских театров на роли в новом фильме режиссёра Александра Прошкина, который будет сниматься в Оренбургской области в 2018 году. Кастинг проведёт сам режиссёр.

25 августа в рамках Дня российского кино традиционно состоится «Ночь кино». На одной из главных площадей города, на фасаде Дома Советов будет показан фильм «Последний богатырь», выбранный общим всероссийским голосованием зрителей. Гостем кинопраздника в Оренбурге станет участник фестиваля актёр Марат Башаров. Он приедет на фестиваль представлять в конкурсе российского кино «Сплетённые параллели» фильм «Мулла», в котором сыграл одну из главных ролей. Также в рамках фестиваля состоится вечер памяти режиссёра Станислав Говорухина.

В качестве киноподарка оренбургскому зрителю подготовлена ретроспективная программа к 100-летию ВГИК им. С.А. Герасимова «Когда мы были молодыми». В ней представлены ученические работы известных мастеров: Станислава Говорухина, Вадима Абдрашитова, Элема Климова, Андрея Кончаловского, Карена Шахназарова.

В Оренбургской областной филармонии состоится концерт заслуженной артистки России Алики Смеховой с музыкально-поэтической программой «Роман с романсом».

Ещё одним подарком Оренбуржцам станет программа «SHORT + SWEET: лучшее короткометражное кино Австралии». В неё вошли фильмы 2015-2018 годов, получившие Призы самых престижных кинофестивалей мира и номинации на премию американской киноакадемии «Оскар».