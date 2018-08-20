Президентом РФ подписан указ, вносящий изменения в Гражданский кодекс и другие законы, посвященные самовольным постройкам. Основные тезисы новшества – разъясняют специалисты Оренбургской кадастровой палаты.

Так, самовольной постройкой, как и ранее, будет считаться здание, сооружение или другое строение, возведенное на участке, не предоставленном в установленном порядке, или же разрешенное использование которого не допускает строительства на нем этого объекта. Другими словами, оно построено без необходимых согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

При этом понятие дополнено требованием о том, чтобы нарушенные при возведении постройки градостроительные и строительные нормы и правила были установлены на дату начала создания самовольной постройки и действовали на дату ее выявления.

Кроме того, в законе особо указано, что не считается самовольной постройка, возведенная с нарушением использования земельного участка, если собственник этого объекта не знал и не мог знать о действии таких ограничений в отношении участка.

Также теперь законом точно определено, каков порядок действий при выявлении самовольной постройки, кто может сносить самовольную постройку, когда, за чей счет, что делать гражданам, оказавшимся вблизи трубопроводов.

Разработчики закона утверждают, что преследовали цель защитить добросовестных владельцев построек, в том числе от излишнего формализма.

Например, только по решению суда можно будет снести самовольную постройку, в отношении которой зарегистрировано право собственности, или которая является жилым домом, в том числе многоквартирным, садовым.

Появился новый механизм легализации самовольных построек, который отличается от способов, применявшихся ранее (снос либо признание права собственности на самовольную постройку). Такую постройку можно привести в соответствие всем установленным требованиям. Так же как о сносе самовольной постройки, решение о приведении ее в порядок принимает суд, а в отдельных случаях — орган местного самоуправления поселения, городского округа, муниципального района.

В случае сноса самовольной постройки законом предусмотрена также возможность компенсации убытков.

Кроме того, внесены изменения и в процессуальное законодательство. Установлены сокращенные до одного месяца сроки рассмотрения в суде споров, связанных с самовольной постройкой — по таким делам предусмотрена возможность обратить решение суда к немедленному исполнению.