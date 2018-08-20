В Оренбургской области состоится Единый День информации

21 августа в Орске, Медногорске, Новотроицке, Ясненском городском округе, Матвеевском, Октябрьском, Пономаревском, Северном и Шарлыкском районах будут работать информационные группы Правительства Оренбургской области.

Их возглавят первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по внутренней политике Вера Баширова, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов, министры. В остальных территориях День информации проводится силами муниципальных образований 28 августа 2018 года.

На встречах будут обсуждаться социально-экономические показатели и приоритетные направления деятельности Правительства Оренбургской области по развитию региона, новая система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

В рамках Единого Дня информации предусмотрены приемы граждан по личным вопросам.