Оренбургские фермеры получили более 55 миллионов рублей грантовой поддержки

20 августа губернатор Юрий Берг вручил гранты начинающим фермерам. Это стало возможным благодаря выделенным Оренбуржью дополнительным средствам в рамках госпрограммы («единая субсидия») на софинансирование бюджетных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров.

Перед церемонией вручения Юрий Берг поздравил победителей конкурса на получение грантов и отметил, что сейчас, в конце сельскохозяйственного сезона, самое время планировать экономику хозяйств на зиму и следующий год.

– Здесь сегодня нет случайных людей. Все вы – трудяги, сами отвечающие за своё дело. Поэтому я уверен, что вы грамотно распорядитесь полученными средствами. Надеюсь, поддержка поможет вам решить наиболее острые хозяйственные вопросы и откроет путь к развитию бизнеса. И, конечно, мы ждём отдачи от этих государственных инвестиций. На фермеров мы возлагаем большие надежды в обеспечении качественной продукцией товарных рынков и продовольственной безопасности страны, – сказал глава региона, обращаясь к виновникам торжества.

Юрий Берг вручил победителям сертификаты на получение финансовых средств. Более 55 миллионов рублей было распределено между 23 начинающими фермерами, каждому из которых досталось от двух с половиной до трех миллионов рублей. Обладателями помощи от государства стали фермеры Адамовского, Акбулакского, Асекеевского, Беляевского, Бугурусланского, Илекского, Кваркенского, Матвеевского, Оренбургского, Саракташского, Ташлинского, Тоцкого, Шарлыкскго районов, Соль-Илецкого городского округа.

Всего за 6 лет (2012-2018) фермерам Оренбуржья выделено грантов на сумму 1 млрд 345 млн рублей. На эти средства закуплено около 10 тыс. голов КРС, свыше 3 тыс. овец, порядка 200 лошадей.

Также фермеры вкладывали средства в технику и оборудование – всего более 500 единиц различных машин, тракторов, комбайнов, установок для переработки и хранения сельхозпродукции.

Построено и приобретено более 100 зданий ферм, складов, МТС.

На селе создано 800 рабочих мест.