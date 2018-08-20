Оренбургские фермеры получили более 55 миллионов рублей грантовой поддержки
Оренбургские фермеры получили более 55 миллионов рублей грантовой поддержки

20 августа губернатор Юрий Берг вручил гранты начинающим фермерам. Это стало возможным благодаря выделенным Оренбуржью дополнительным средствам в рамках госпрограммы («единая субсидия») на софинансирование бюджетных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров.

Перед церемонией вручения Юрий Берг поздравил победителей конкурса на получение грантов и отметил, что сейчас, в конце сельскохозяйственного сезона, самое время планировать экономику хозяйств на зиму и следующий год.

– Здесь сегодня нет случайных людей. Все вы – трудяги, сами отвечающие за своё дело. Поэтому я уверен, что вы грамотно распорядитесь полученными средствами. Надеюсь, поддержка поможет вам решить наиболее острые хозяйственные вопросы и откроет путь к развитию бизнеса. И, конечно, мы ждём отдачи от этих государственных инвестиций. На фермеров мы возлагаем большие надежды в обеспечении качественной продукцией товарных рынков и продовольственной безопасности страны, – сказал глава региона, обращаясь к виновникам торжества.

Юрий Берг вручил победителям сертификаты на получение финансовых средств. Более 55 миллионов рублей было распределено между 23 начинающими фермерами, каждому из которых досталось от двух с половиной до трех миллионов рублей. Обладателями помощи от государства стали фермеры Адамовского, Акбулакского, Асекеевского, Беляевского, Бугурусланского, Илекского, Кваркенского, Матвеевского, Оренбургского, Саракташского, Ташлинского, Тоцкого,  Шарлыкскго районов, Соль-Илецкого городского округа.

Всего за 6 лет (2012-2018) фермерам Оренбуржья выделено грантов на сумму 1 млрд 345 млн рублей. На эти средства закуплено около 10 тыс. голов КРС, свыше 3 тыс. овец, порядка 200 лошадей.

Также фермеры вкладывали средства в технику и оборудование – всего более 500 единиц различных машин, тракторов, комбайнов, установок для переработки и хранения сельхозпродукции.

Построено и приобретено более 100 зданий ферм, складов, МТС.

На селе создано 800 рабочих мест.

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