После выхода из тюрьмы уроженец Светлинского района облюбовал город Оренбург. Больше всего сельчанину нравилось грабить, а затем развлекаться в саунах с девочками.

За две недели, что молодой человек провел в областном центре, ему удалось совершить кражу, грабеж и три разбоя. Причем два разбойных нападения были совершены в разные дни на один цветочный павильон. Всего он похитил 40 тысяч рублей.

24-летний ранее судимый молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Во время допроса сельчанин рассказал, что потратил деньги на развлечения, сауну, съемное жилье, распитие спиртных напитков и такси.

По факту разбойных нападений в отношении 24-летнего жителя Светленского района возбуждено уголовное дело по с преступлений было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.