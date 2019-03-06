Утром 2 октября 2018 года в г. Медногорске специалистами зафиксировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций диоксида серы почти в 5,8 раза и сероводорода в 2,6 раза, что создало неудобства для населения и вызвало обоснованные жалобы.

В связи с этим отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Кувандыкский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

По требованию прокуратуры г. Медногорска и при участии Орской межрайонной природоохранной прокуратуры отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Кувандыкский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).