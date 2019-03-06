Принято предварительное решение по дальнейшей застройке улицы Пролетарской областного центра. Этот вопрос, неоднократно поднимаемый жителями микрорайона, стал главным в повестке заседания комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «город Оренбург».

Своим решением комиссия администрации города с участием депутатов и активных жителей дала старт процедуре изменения территориальных зон в этой части Оренбурга (в районе улиц Пролетарской, Прохоренко, Шевченко и проезда Нижнего). Напомним, жители активно выступали за то, чтобы в их микрорайоне появились два детских сада и школа, однако строительство объектов образования не соответствовало целевому назначению земель.

— Комиссия рассмотрела и поддержала предлагаемые изменения, теперь этот вопрос будет вынесен на публичные слушания, — отметила по итогам председатель городского Совета Ольга Березнева. В работе комиссии также приняли участие заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель, депутаты Алексей Кузьмин, Денис Батурин, Игорь Хавторин.

На заседании были рассмотрены и другие изменения в правила землепользования и застройки города, в том числе перевод земельных участков в поселке Бердянка из зоны сельскохозяйственного назначения в производственную. Этот вопрос депутаты городского Совета предложили проработать дополнительно, с учётом возможного влияния будущих производственных объектов на экологию.