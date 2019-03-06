На областном конкурсе профмастерства, организованном ОСПП Оренбургской области, сварщики Уральской Стали заняли 1 и 2 места.

За призовые места и статус «Лучший сварщик Оренбургской области-2019» боролись порядка сотни лучших сварщиков региона, прошедших отбор на своих предприятиях.

За победу в номинации «Электродуговая сварка» сварщик цеха ремонта металлургического оборудования Марат Абдулин отмечен Дипломом победителя. В номинации «Механизированная сварка» сварщик цеха ремонта и сборки оборудования Александр Рябуха завоевал серебро и также отмечен дипломом и памятным подарком.

В ходе трехдневного мероприятия состоялась не только проверка теоретических знаний и выполнение практических заданий, но и прошел семинар по повышению квалификации сварщиков, была развернута выставка «Сварка — 2019» с презентацией современного сварочного оборудования и материалов в ходе мастер–класса.

Уральская Сталь гордится сотрудниками, которые успешно представляют комбинат в региональных и федеральных конкурсах профмастерства. Наличие в штате высококвалифицированных кадров — залог безусловного качества продукции и эффективности предприятия.