Напомним, 20 октября 2017 года, примерно в час ночи, на пересечение улиц Комсомольской и Рыбаковской областного центра произошло столкновение легковых автомобилей Renault Megan и Skoda Rapid. ДТП привело к печальным последствиям для находящихся в автомобиле «Рено»: погибли двое, еще один получил травмы.

Накануне состоялось судебное заседание, на котором было установлено, что 29-летний водитель управляя автомобилем Skoda находился в пьяном состоянии, на высокой скорости пересек перекресток улиц Комсомольская и Рыбаковская на запрещающий движение «желтый» и «красный» сигналы светофора. В результате не уступил дорогу автомобилю Renault, допустил столкновение с ним.

Апелляционным постановлением Оренбургского областного суда в соответствии с позицией участвовавшего в заседании прокурора признан законным и обоснованным приговор Центрального районного суда г. Оренбурга в отношении 29-летнего оренбуржца, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ . Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщили в пресс-служба прокуратуры области.

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