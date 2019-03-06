Пассажиры поездов дальнего следования формирования могут воспользоваться сервисом поиска забытых вещей, который начал работать на официальном сайте «РЖД».

Ежемесячно сотрудники компании обрабатывают до 1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, работающий по принципу одного окна, позволит значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» на официальном сайте «РЖД» lost.fpc.ru. В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей.

Отметим, что поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.