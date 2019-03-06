31-летний оренбуржец предложил 43-летней возлюбленной жить в гражданском браке, женщина ответила отказом. Мужчине не понравился ответ, в результате разгорелся скандал. Кавалер стал применять силу, схватив женщину за руку. Она ответила ударом ножа в грудь. Мужчина был доставлен в городскую больницу в бессознательном состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Женщина полностью призналась в содеянном и раскаялась. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ближайшие 10 лет она может провести за решеткой, сообщили в региональном УМВД.