Семья из трех человек: 30-летний мужчина, его мама, и её сожитель проживали вместе в квартире в поселке Акбулак. Семья частенько собиралась вместе, чтобы выпить горячительных напитков. Во время одной из таких посиделок, в ночь с 3 на 4 марта, между мужчинами разгорелся скандал. Сын хозяйки дома схватил нож и нанес сожителю мамы в грудь несколько ударов. От полученных травм мужчина погиб. Убийство произошло на глазах матери, после случившегося она вызвала медиков и полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Как выяснилось, подозреваемый в убийстве, ранее уже был судим. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в СК.