Накануне, в селе Октябрьское, водитель автомобиля«ВАЗ-2110» столкнулся с опорой ЛЭП. Мужчина находившийся за рулем сбежал с места ДТП.

Происшествие произошло на улице Калинина райцентра. Неизвестное лицо на автомобиле «ВАЗ» повредил опору ЛЭП. Сотрудникам ДПС удалось разыскать владельца автомобиля. Им оказался 35-летний мужчина, который пояснил, что не справился с управлением и столкнулся со столбом, после чего покинул место ДТП.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат оказался положительным. Как пояснил водитель, он выпил уже после ДТП.

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере до 30 тысяч и лишение водительских прав на срок до 2 лет.