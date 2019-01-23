Ко Дню российского студенчества творческие учебные заведения Оренбуржья подготовили особые праздничные программы, в которых примут участие студенты, преподаватели, социальные партнеры и лучшие самодеятельные коллективы.

В Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей с 23 по 25 января пройдут квесты «Найди тайного студента». Свои таланты и фантазию представители всех факультетов вуза смогут проявить на интерактивной студенческой площадке, организованной в здании института на ул. Ленинская, 27.

В Татьянин день на торжественном мероприятии в концертном зале института состоится поздравление студентов за личные достижения в области культуры и искусства, а также будут подведены итоги конкурса на лучший студенческий пост в социальных сетях. Организатором праздника выступает студенческий совет.

На празднике поздравят самых ярких представителей студенческой молодежи, волонтеров и активистов-общественников, представят красочный информационный стенд о самых интересных событиях за прошедший год. Особые слова поздравлений прозвучат в адрес лауреатов конкурса «Студент года-2018».

25 января в Областном колледже культуры и искусств будут организованы тематические классные часы, а вечером состоится молодежная дискотека. Третий год подряд в колледже проходит конкурс «Студент года-2018», посвященный Дню российского студенчества. По итогам конкурса денежными призами и подарками награждаются лучшие студенты колледжа по нескольким номинациям: «Творец года», «Ученый года», «Прорыв года», «Группа года», «Лидер года» и другим.

Гран-при конкурса получит студент, наиболее отличившийся в учебе, творчестве и общественной жизни колледжа. В прошлом году этот приз завоевала студентка отделения «Музыкальное искусство эстрады» Любовь Перунова, а в первом конкурсе «звездную» награду получил Константин Благинин. Имя нынешнего победителя по результатам прошедшего года назовут 4 февраля на церемонии награждения победителей конкурса «Студент года-2018».

Орский колледж искусств посвятит студенческим торжествам целую неделю. 23 января в колледже пройдет развлекательная программа «Ликует доблестный студент» с тематическими играми, викторинами и конкурсами. 28 января в коллежже пройдет встреча выпускников прошлых лет.