23 января Глава города Дмитрий Кулагин провел рабочее совещание с руководителями ряда крупных промышленно-производственных предприятий областного центра.

— Мы, администрация, приглашаем вас к сотрудничеству. Мы готовы там, где надо, выступить и плечом, и партнером, и посредником, получать от вас и предложения, и инициативы. И в свою очередь рассчитываем и на вашу поддержку, — отметил Дмитрий Кулагин.

Глава города обратился к собравшимся с просьбой оказать содействие в уборке и вывозе снега с территории города путем привлечения дополнительной спецтехники.

— Оренбург — наш общий дом. И от того, как мы будем относиться к нему, зависит качество жизни оренбуржцев!

На сегодняшний день одна из наших первоочередных задач – обеспечить безопасность на дорогах, вывезти снег, чтобы в дальнейшем не допустить подтоплений и максимально сохранить дорожное покрытие.

Руководители предприятий пообещали оказать посильную помощь в уборке и вывозе снега.