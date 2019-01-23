Под Оренбургом произошло смертельное ДТП, из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Погибла женина. Еще двое госпитализированы с травмами.

ДТП произошло в 8:20 на 38 километре автодороги Оренбург – Илек. 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны села Никольское в сторону областного центра, при совершении обгона, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Lada Granta, после чего столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3110», двигавшемся в попутном направлении.

Все пострадавшие в этом ДТП из автомоблия ВАЗ-2107. Одна пассажирка погибла, вторая госпитализирована с переломом обеих бедренных костей, водитель госпитализирован со множественными скелетными травмами, перелом грудины, и вывихом правого бедра.