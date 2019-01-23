Ровно неделя осталась до окончания голосования во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Буквально за минувшие два дня оренбургская инициатива создания памятника «Словарю живого великорусского языка» Владимира Даля kultsled.ru переместилась с 4-го сразу на 2-е место по России. В конкурсе участвуют 454 заявки из 73 регионов.

По итогам народного голосования и решения экспертного совета пять лучших проектов будут реализованы в регионах страны до осени 2019 года. В случае победы Оренбург совершенно бесплатно получит удивительный арт-объект в пешеходной зоне перед входом в областную библиотеку им. Н.К. Крупской, напротив главного корпуса педуниверситета. Отлитый в бронзе четырехтомник первого издания знаменитого словаря русского языка, который врач, естествоиспытатель, лексикограф и чиновник по особым поручениям Владимир Даль начал собирать именно в Оренбурге, по мнению Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», может стать настоящей достопримечательностью областного центра.

Поскольку голосование с ноября идет на официальном интернет-сайте проекта «Культурный след», то «Евразия» через СМИ, социальные сети и интернет-сообщества бросила клич поддержать такой понятный для всех говорящих на русском языке проект. Призыв к голосованию подхватили несколько интернет-порталов родины В.И. Даля – города Луганска. Еще в декабре в Бишкеке активно голосовали студенты и преподаватели Киргизско-Российского Славянского университета, откликнулись наши соотечественники в Европе, США и даже Австралии. В минувшие выходные борьба обострилась – за свои проекты очень активно агитирует Владимирская область. От лидера конкурса – инициативы из села Лыково – Памятник словарю Даля отделяет почти тысяча голосов.

Тем не менее, на сегодняшний день оренбургская идея собрала 1105 голосов. Большой прирост дало участие студенческих отрядов и молодежных объединений Оренбургской области, активно голосуют студенты Оренбургского государственного и педагогического университетов. Неожиданным подспорьем этот интернет-проект стал для учителей русского языка и литературы – теперь старшеклассники сами заинтересовались: кто был Владимир Даль и чем знаменит его словарь русского языка?

Голосование завершится 31 января, но у нас еще есть шанс оставить свой след в культуре России – почему бы Памятнику словарю Владимира Даля не встать на века именно на оренбургской земле?