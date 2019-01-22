64-летняя жительница Оренбурга может оказаться за решеткой на срок до 6 лет. В отношении неё возбуждено уголовное дело за кражу. Женщина похитила из чужой квартиры сотовый телефон, пачку соли, пачку сахара, пачку черного молотого перца и коробок спичек. Общая сумма ущерба составила 500 рублей.

Пенсионерка в августе 2018 года на своей лестничной площадке нашла ключи от соседней квартиры, с помощью которых проникла в чужую квартиру.

В скором времени Центральный районный суда г. Оренбурга рассмотрит данное уголовное дело по существу. Отметим, что минимальное наказание за данное преступление штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.