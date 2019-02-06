Оренбургские следователи возбудили уголовное дело по факту совершения преступления по статье «Покушение на дачу взятки». В качестве подозреваемого проходит 28-летний орчанин, который пытался подкупить сотрудника отделения МВД России по Домбаровскому району.

Как предполагает следствие, вечером 3 февраля 2019 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете районного отдела полиции в поселке Домбаровский, пытался дать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции за оказание содействия в непривлечении его к административной и уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Деньги подозреваемый положил на рабочий стол полицейского.Однако сотрудник от взятки отказался и известил по данному факту дежурных полицейских районного отделения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается, сообщили в региональном СК.