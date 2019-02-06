5 февраля, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с руководителями детских театров России.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, члены Совета Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова, телеведущая Арина Шарапова.

Участники обсудили проблемы детских театров в современных условиях, их роль и значение в воспитании подрастающего поколения, вопросы финансирования, укрепления материально-технической базы, обновления репертуара, поддержки гастрольных проектов и фестивального движения, а также законодательного обеспечения культурной и творческой деятельности.

От нашего региона в заседании Совета Федерации участвовали начальник управления культуры, искусства и образовательной политики министерства культуры и внешних связей Оренбургской области Виталий Зимаков и художественный руководитель Областного театра кукол Вадим Смирнов.

В рамках встречи прошла церемония награждения коллективов и руководителей детских театров Благодарностями Председателя Совета Федерации. Высокой награды «За вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание подрастающего поколения» удостоился коллектив Оренбургского областного театра кукол.

– Для нашего коллектива это приятная и значимая оценка, – отметил художественный руководитель Областного театра кукол Вадим Смирнов. – У нас большие творческие планы. И, присутствуя на заседании Совета Федерации по вопросу развития детских театров, я лишний раз убедился, что наше искусство сегодня поддерживается на федеральном уровне.

На встрече были определены основные направлениях федеральной поддержки как театров в целом, так и детских, в частности. Среди них:создание правительственной премии за лучшую театральную постановку, организация гастролей детских театров, гранты для режиссеров на новые постановки, реконструкция театральных зданий и другие. В рамках федерального проекта «Культура» планируется реконструировать порядка 40 детских театров, в число которых пошел и оренбургский областной театр кукол.