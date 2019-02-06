В декабре 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили у 43 –летнего жителя Кваркенского района 300 грамм пороха.

Взрывчатую смесь мужчина хранил в своем доме незаконно. Правоохранителям он пояснил, что банку с порохом ему подарил брат.

Накануне, дознавателем Кваркенской полиции в суд направлено уголовное дело возбужденое по факту незаконного хранения пороха. Отметим, что мужчина уже имел судимость. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.